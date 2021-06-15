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Российская туристка ранена в результате стрельбы на абхазском курорте

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Туристка из России получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина в кафе в пансионате "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Руслан Хунцария.

По его словам, девушка доставлена в больницу Сочи.

Ранение получил и сам мужчина, открывший стрельбу в кафе. Пуля попала в него рикошетом. Он доставлен в Сухумскую республиканскую больницу.

Абхазия Пицунда Сочи

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