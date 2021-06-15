МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Двое туристов из России получили ранения в Абхазии в результате стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

По данным ведомства, житель села Лыхны Гудаутского района республики Дмитрий Пилия 1978 года рождения поссорился с российскими туристами А. Филоян и Т. Салимгариевым (оба - 1985 года рождения). Он выстрелил в мужчину и женщину несколько раз из пистолета, в результате Филоян получила три огнестрельных ранения, а Салимгариев - шесть.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу города Гагра, после предоставления первичной помощи их перевезли в Сочи.

Глава администрации Пицунды Руслан Хунцария ранее сообщил "Интерфаксу", что туристка из России получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина в кафе в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. Он уточнил, что девушка доставлена в больницу в Сочи.

Ранение, по словам главы администрации Пицунды, получил и сам мужчина, открывший стрельбу в кафе. Пуля попала в него рикошетом. Он доставлен в Сухумскую республиканскую больницу.

По уточненным данным пресс-службы МВД Абхазии, стрелявший мужчина был ранен осколком от выпущенных им пуль.

По данным МВД, Пилия ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения.

17 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "4 июня 2021 предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено и после утверждения обвинительного акта прокурором города Сухум уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу и вынесения приговора", - говорится в сообщении.

Пилия взят под стражу и находится в Сухумской республиканской больнице, отмечают в МВД Абхазии.