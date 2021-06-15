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Киев не увидел "реального отвода войск" РФ от границ с Украиной

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия с апреля отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных.

Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник.

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"Я проинформировал свою коллегу о том, что (...) реального отвода войск России от наших границ не происходит. По нашим оценкам, из немногим более, чем 100 тыс. российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, больше чем, через месяц, отведено не больше 12 тыс. российских военных. Потому это не отвод, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", - сказал Кулеба.

Министр указал, что детально обсудил с Линде ситуацию с безопасностью в Донбассе, дальнейшую работу ОБСЕ в зоне конфликта.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия ОБСЕ, в частности, важную работу Специальной мониторинговой миссии и усилия ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, где Украина и Россия ведут переговоры при посредничестве именно ОБСЕ.

Кроме того, Кулеба сообщил, что в минувший понедельник, 14 июня, Линде посетила Мариуполь, где ознакомилась с ситуацией в Приазовье.

"Для нас всех очевидно, что действия России несут угрозу жизни и благосостоянию людей в регионе, который уже страдает от войны. Попытки задушить украинские порты и препятствовать торговле - это тактика давления на правительства через давление на людей. Украина будет делать все, чтобы защитить экономическую и социальную стабильность в этом регионе, и наши партнеры будут стоять рядом с нами в достижении этой цели", - заверил министр.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что уменьшение числа военных РФ на границе с Украиной происходит слишком медленно.

Дмитрий Кулеба МИД Украины Украина ОБСЕ Анн Линде Швеция

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