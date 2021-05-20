Зеленский заявил о затягивании Россией отвода войск от границ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уменьшение количества военнослужащих РФ на границах с Украиной происходит слишком медленно. По его мнению, напряженность сохранится до конца сентября текущего года.

"Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ (у границ Украины - ИФ). Они отходят очень-очень медленно. Мы пока что видим 3,5 тыс. в Крыму (отведено 3,5 тыс. военнослужащих из Крыма - ИФ), и все. А все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом украинский лидер допустил, что такое напряжение будет сохраняться до окончания учений в РФ, "как минимум до конца сентября".

Как сообщалось, 22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поручил Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и ВДВ приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки Вооруженных сил.

Позже было объявлено о возвращении войск к пунктам постоянной дислокации.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины.