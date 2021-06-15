Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 272 461+311 982

Постпреды ЕС 16 июня согласуют новые санкции против Белоруссии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Постоянные представители стран ЕС в среду согласуют новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, следует из обновленной версии повестки Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР), опубликованной во вторник.

В расписании комитета указано, что 16 июня страны примут "исполнительное решение и постановление Совета в отношении ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии". Утверждение мер состоится без предварительного обсуждения.

Новые санкции вступят в силу только после их публикации в Официальном журнале ЕС.

В начале июня Совет ЕС запретил самолетам белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство и аэропорты стран Евросоюза. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии.

Сообщалось, что дальнейшие ограничительные меры могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии. Кроме того, в ЕС не исключали принятия в дальнейшем не точечных, а более масштабных мер против белорусской экономики.

23 мая в аэропорту Минска был посажен самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские авиадиспетчеры сообщили экипажу самолета о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета не подтвердилась. Пассажирский борт сопровождал истребитель белорусских ВС МиГ-29.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Хроника 23 мая – 15 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия ЕС Ryanair Роман Протасевич

Новости по теме

Новости

Ученые заявили, что COVID мог оказаться в США уже в конце декабря 2019 г.

Что произошло за день: вторник, 15 июня

Венгрия запретила пропаганду ЛГБТ в школах

Опубликована программа встречи Путина и Байдена

Байден прибыл в Женеву для участия в саммите с Путиным

Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

Украина отказывает во въезде людям, привитым "Спутником V"

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

Российская туристка ранена в результате стрельбы на абхазском курорте

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');