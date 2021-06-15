Постпреды ЕС 16 июня согласуют новые санкции против Белоруссии
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Постоянные представители стран ЕС в среду согласуют новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, следует из обновленной версии повестки Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР), опубликованной во вторник.
В расписании комитета указано, что 16 июня страны примут "исполнительное решение и постановление Совета в отношении ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии". Утверждение мер состоится без предварительного обсуждения.
Новые санкции вступят в силу только после их публикации в Официальном журнале ЕС.
В начале июня Совет ЕС запретил самолетам белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство и аэропорты стран Евросоюза. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии.
Сообщалось, что дальнейшие ограничительные меры могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии. Кроме того, в ЕС не исключали принятия в дальнейшем не точечных, а более масштабных мер против белорусской экономики.
23 мая в аэропорту Минска был посажен самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские авиадиспетчеры сообщили экипажу самолета о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета не подтвердилась. Пассажирский борт сопровождал истребитель белорусских ВС МиГ-29.
Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.