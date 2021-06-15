Постпреды ЕС 16 июня согласуют новые санкции против Белоруссии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Постоянные представители стран ЕС в среду согласуют новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, следует из обновленной версии повестки Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР), опубликованной во вторник.

В расписании комитета указано, что 16 июня страны примут "исполнительное решение и постановление Совета в отношении ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии". Утверждение мер состоится без предварительного обсуждения.

Новые санкции вступят в силу только после их публикации в Официальном журнале ЕС.

В начале июня Совет ЕС запретил самолетам белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство и аэропорты стран Евросоюза. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии.

Сообщалось, что дальнейшие ограничительные меры могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии. Кроме того, в ЕС не исключали принятия в дальнейшем не точечных, а более масштабных мер против белорусской экономики.