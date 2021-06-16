Конгрессмены призвали Байдена быть жестким на встрече с Путиным в вопросе кибератак

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены призвали президента США Джо Байдена использовать предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решительно противостоять недавним кибератакам.

"Мы не можем позволить себе еще один инцидент, подобный ситуации с SolarWinds. Я надеюсь, что на завтрашней встрече президент США поднимет тему декабрьской кибератаки и ясно даст понять, что любое использование взломанных сетей для нанесения вреда вызовет надлежащий и пропорциональный ответ", - написал в твиттере председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио направил Байдену письмо, в котором подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса о недавних кибератаких, предположительно, связанных с хакерами из России.

"Я настоятельно призываю вас дать понять Путину, что США встретят любую будущую кибератаку со стороны России решительным ответом", - цитирует The Hill послание Рубио.

Он сообщил, что в ближайшее время внесет законопроект, чтобы нанести ответный удар по иностранным правительствам, укрывающим киберпреступников, и ответить на атаки вымогателей.

Тем временем председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что "уверен" в поднятии Байденом темы недавних кибератак на встрече с президентом РФ.

"Я готов работать с администрацией по этим важным вопросам", - добавил он.

Законодатели Джим Ланжевен и Майкл Маккол, сопредседатели и основатели группы по кибербезопасности Конгресса, написали статью, опубликованную CNN, в которой также затронута тема кибератак.

"Послание Байдена должно быть простым и ясным. Если киберпреступники продолжат вымогать деньги у наших школ, больниц, цепочек поставок продовольствия и энергетических систем, мы их найдем. Если страны продолжат укрывать хакеров, они заплатят за это", - заявили конгрессмены.

Переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным пройдут в среду в Женеве.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi. Предполагается, что это разные названия одной и той же группы хакеров, сформированной, по мнению некоторых зарубежных СМИ, в России.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion. В итоге США ввели санкции против РФ в ответ на атаку против SolarWinds.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.