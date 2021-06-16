В Женеве пройдет встреча Путина и Байдена

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Женеве проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом: настало время "разгребать завалы" в российско-американских отношениях, положение дел "просто близко к критическому", считают в Кремле.

Путин прилетит в Женеву в среду утром, Байден прибыл в Швейцарию из Брюсселя накануне вечером. Встреча пройдет на вилле Ла Гранж, она рассчитана на 4-5 часов. Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном, которые прервутся на небольшой перерыв. Разговора Путина с Байденом "один на один" программой не предусмотрено, но при желании двух лидеров они могут побеседовать и тет-а-тет.

По завершении переговоров президенты по отдельности пообщаются с прессой. Вопрос проведения совместной пресс-конференции стоял на повестке дня, но американская сторона решила проводить отдельную пресс-конференцию.

Сам Путин в преддверии саммита в интервью американской телекомпании NBC заявил, что проведение встречи с Байденом без предварительных условий объясняется деградацией отношений между странами и вопросами, требующими "сверки часов". По мнению российского президента, отношения США с РФ в последнее время стали жертвой острой внутриполитической борьбы в Америке. Путин считает, что наиболее важным в международных отношениях является "предсказуемость и стабильность", и именно это отсутствовало в подходах США к России при выстраивании Вашингтоном своей политики.

"Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, - вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения: "правильной" точки зрения, все остальные - "неправильные". Так же стабильность не достигается", - заявил Путин в интервью.

Кремль накануне саммита заявил о согласовании практически всех вопросов, которые планируется обсудить в ходе переговоров на высшем уровне.

"Повестка - практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, они отражены в согласованном варианте. Это, естественно, состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Тут, конечно, будут отдельно обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу", - рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

При этом он подчеркнул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем предстоящего саммита: за последние годы в этой сфере накопилось "немало серьезных проблем", обусловленных "рядом односторонних шагов США" - выходом из договоров о ПРО, РСМД, Открытом небе.

Глава российского государства перед саммитом подчеркивал, что Москва к экспертным переговорам с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями готова.

"Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы - пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе", - сказал он в интервью.

При этом Путин заявил, что в Москве знают, какие вопросы США хотели бы обсудить.

"Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определенные если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны", - сказал он.

Россия, кроме того, предлагает США расширить стратегическую повестку дня за счет включения в нее всех наступательных и оборонительных вооружений, как в ядерном, так и в неядерном оснащении, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Основу для такого диалога видим в ранее переданных американцам наших предложениях. Их суть - выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности", - сказал Рябков.

Еще один вопрос повестки дня переговоров - вопросы кибербезопасности.

"В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов", - отмечал в преддверие саммита Ушаков.

Американская сторона также заинтересована в обсуждении этой проблематики: Байден ранее заявлял, что намерен обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью. Рассчитывает он поговорить и на тему недавней хакерской атаки на компанию SolarWinds.

"Этот вопрос все еще актуален. Тема кибератак, проводимых при поддержке властей иностранных государств, будет обсуждаться на переговорах", - заявил ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Российская сторона неоднократно заявляла, что РФ не ведет войну в киберпространстве и называла бездоказательными обвинения в подобной деятельности.

"Вы знаете, что касается войны, то, скажем, НАТО официально, я хочу обратить Ваше внимание на это, официально объявила о том, что считает киберпространство сферой боевых действий и проводит военные учения в киберпространстве. Мы об этом не говорим никогда", - отмечал в интервью российский президент.

Американская сторона твердо намерена поднять на переговорах и еще одну тему: защиты прав человека. Причем, как ранее отмечала представитель Белого Дома Джен Псаки, Байден настроен обсудить эту проблему, "даже если это не значится на повестке дня" у президента Путина.

"Я не сомневаюсь, что права человека в целом, а также задержание ряда лиц, в том числе мистера (Алексея) Навального, и, конечно, незаконно арестованных американцев, которые должны вернуться к своим семьям, будут затронуты в ходе саммита", - заявил ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В Москве эти заявления были услышаны и приняты к сведению.

"Мы же с вами понимаем: наверно, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много сигналов, в том числе из Великобритании, из Брюсселя. Ну, будут поднимать, конечно", - допустил в общении с журналистами ранее Ушаков.

Сам Путин заявил о том, что готов обсудить с Байденом возможность обмена заключенными, содержащимися на территории двух стран, но высказался при этом за то, чтобы поговорить о заключении соответствующего соглашения между двумя странами.

"На десерт" саммита, как ранее выразились в Кремле, оставлены региональные проблемы.

Среди таковых помощник президента Ушаков назвал проблематику ближневосточного урегулирования, ситуацию в Ливии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, Нагорном Карабахе.

"Для обсуждения различных вопросов региональной проблематики (в состав делегации) приглашены Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - ИФ) и Лаврентьев (спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев- ИФ). То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут", - сказал Ушаков. Не исключил он и того, что в ходе обсуждения лидеров будет поднята и белорусская тематика.

В целом в Кремле с осторожным оптимизмом готовятся к саммиту РФ-США: встреча, думают в Москве, будет полезной в любом случае.

"У меня нет уверенности, что какие-то договоренности будут достигнуты. Посмотрим. Я смотрю на эту встречу с таким, практическим оптимизмом. Но не с большим", - отмечал в начале недели Ушаков.

Если между лидерами по итогам переговоров будет достигнуто понимание хотя бы по каким-то вопросам, это уже "будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике", продолжил помощник президента.

"Положение просто близкое к критическому. Что-то в этом контексте, конечно, нужно делать. Я думаю, обе стороны понимают, что пора разгребать эти завалы, которые были созданы", - сказал Ушаков.

Довольно сдержанно о возможных результатах саммита высказываются и в Белом доме. Байден, говоря о потенциальных результатах переговоров, заявил, что США сначала "намерены проверять достигнутые договоренности, а потом доверять". По его словам, перспективы договоренностей он будет рад оценить "потом, а не заранее".

"Я хочу дать понять президенту Путину, что есть сфера, где мы можем сотрудничать - если он выберет это", - сказал Байден.

Впрочем, об одном из положительных итогов саммита может стать известно прямо сразу после окончания встречи на высшем уровне: в составы российской и американской делегаций включены послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан, и есть основания полагать, что они могут вернуться в посольства в Вашингтоне и Москве соответственно.

"Есть такой настрой, что с учетом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, то послы переместятся, соответственно туда, где должны работать", - предположил ранее помощник президента РФ Ушаков.