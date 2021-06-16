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Демократы-прогрессисты призвали Байдена к сотрудничеству с Россией

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пятнадцать членов прогрессивной фракции Конгресса США призывают американского президента Джо Байдена работать с российским лидером Владимиром Путиным по целому ряду вопросов от контроля над вооружениями до изменения климата, сообщает Axios.

"В ходе этих переговоров мы надеемся, что вы уделите приоритетное внимание тому, как США и Россия могут работать вместе, чтобы снизить напряженность в спорных областях и сотрудничать в сферах, имеющих глобальное значение", - цитирует портал сообщение группы демократов-прогрессистов во главе с членом Палаты представителей США Прамилой Джаяпал.

"США и Россия вместе владеют более чем 90% мировых ядерных боеголовок. Мы считаем, что вооруженный конфликт между Россией и Соединенными Штатами стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и для всего мира", - отметили они.

Переговоры Байдена с Путиным пройдут в среду в Женеве.

Ранее американские конгрессмены в преддверии саммита США-РФ призвали Байдена проявить жесткость в беседе с Путиным по вопросу о кбератаках.

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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