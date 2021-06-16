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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
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Ученые узнали, что риновирус может препятствовать заражению SARS-CoV-2

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Воздействие риновируса, наиболее частой причины простуды, может защитить от заражения вирусом, вызывающим COVID-19. Это установили ученые Йельского университета (США), сообщает портал Medical Xpress.

"В новом исследовании ученые обнаружили, что общий респираторный вирус запускает активность стимулированных интерфероном генов, молекул раннего ответа в иммунной системе, которые могут остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в тканях дыхательных путей", - говорится в публикации.

Отмечается, что этот эффект наблюдается на ранних стадиях заражения коронавирусом, на более поздних высокий уровень интерферона может спровоцировать чрезмерные иммунные реакции.

Для исследования ученые заразили выращенную в лаборатории ткань дыхательных путей человека SARS-CoV-2 и обнаружили, что в течение первых трех дней вирусная нагрузка в ткани удваивалась примерно каждые шесть часов.

Однако репликация вируса SARS-CoV-2 была полностью остановлена в тканях, подвергшихся воздействию риновируса, запустившего иммунную защиту.

"Та же самая защита замедляла заражение SARS-CoV-2 даже без риновируса, но только в том случае, если инфекционная доза была низкой", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, лечение интерфероном можно было бы использовать профилактически у людей, которые находились в тесном контакте с теми, у кого был диагностирован COVID-19.

Ученые также полагают, что по мере ослабления мер социального дистанцирования вирусы простуды и гриппа, которые "бездействовали" в течение последнего года, вернутся с большей силой.

США коронавирус

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