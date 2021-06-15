Ученые заявили, что COVID мог оказаться в США уже в конце декабря 2019 г.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Анализ образцов, взятых у жителей США, показал наличие случаев COVID-19 в стране как минимум на момент 7 января 2020 года, и это позволяет предположить, что вирус циркулировал в США уже в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на Национальные институты здоровья (NIH).

"Исследователи из NIH, назвав это еще одной "частью загадки" о месте и сроке начала пандемии коронавируса, отмечают, что (эти данные - ИФ) предоставляют больше доказательств того, что вирус был в США в конце декабря", - пишет Axios.

По данным портала, после обработки 24 тыс. 79 образцов крови, взятых в 50 штатах и датируемых периодом до 18 марта 2020 года, антитела к вирусу SARS-CoV-2 были найдены в девяти образцах – в штатах Иллинойс, Миссисипи, Массачусетс, Пенсильвания и Висконсин. При этом антитела не нашли в образцах, относившихся к будущим очагам эпидемии в США – Нью-Йорке или Сиэтле.

"Наше исследование не говорит в целом о происхождении вируса", - уточнила соавтор исследования Шери Шулли.

Она отметила, что эксперты не изучали возможность того, что лица, от кого были получены эти образцы, выезжали из США или контактировали с людьми, путешествовавшими за пределами США. Но, по ее словам, для планирования мер против будущих эпидемий важно знать, что происходит в начальные, малоинтенсивные периоды эпидемий.

Axios указывает, что ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США проводили исследование, результаты которого позволили предположить, что некоторые американцы были заражены COVID-19 в декабре 2019 года.

Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в Ухане в конце 2019 года. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу, выявленных за время пандемии случаев, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 34,33 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 615 тыс. из них имели летальный исход.