Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 272 461+311 982

Ученые заявили, что COVID мог оказаться в США уже в конце декабря 2019 г.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Анализ образцов, взятых у жителей США, показал наличие случаев COVID-19 в стране как минимум на момент 7 января 2020 года, и это позволяет предположить, что вирус циркулировал в США уже в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на Национальные институты здоровья (NIH).

"Исследователи из NIH, назвав это еще одной "частью загадки" о месте и сроке начала пандемии коронавируса, отмечают, что (эти данные - ИФ) предоставляют больше доказательств того, что вирус был в США в конце декабря", - пишет Axios.

По данным портала, после обработки 24 тыс. 79 образцов крови, взятых в 50 штатах и датируемых периодом до 18 марта 2020 года, антитела к вирусу SARS-CoV-2 были найдены в девяти образцах – в штатах Иллинойс, Миссисипи, Массачусетс, Пенсильвания и Висконсин. При этом антитела не нашли в образцах, относившихся к будущим очагам эпидемии в США – Нью-Йорке или Сиэтле.

"Наше исследование не говорит в целом о происхождении вируса", - уточнила соавтор исследования Шери Шулли.

Она отметила, что эксперты не изучали возможность того, что лица, от кого были получены эти образцы, выезжали из США или контактировали с людьми, путешествовавшими за пределами США. Но, по ее словам, для планирования мер против будущих эпидемий важно знать, что происходит в начальные, малоинтенсивные периоды эпидемий.

Axios указывает, что ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США проводили исследование, результаты которого позволили предположить, что некоторые американцы были заражены COVID-19 в декабре 2019 года.

Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в Ухане в конце 2019 года. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу, выявленных за время пандемии случаев, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 34,33 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 615 тыс. из них имели летальный исход.

США коронавирус

Новости

Что произошло за день: вторник, 15 июня

Венгрия запретила пропаганду ЛГБТ в школах

Опубликована программа встречи Путина и Байдена

Байден прибыл в Женеву для участия в саммите с Путиным

Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

Украина отказывает во въезде людям, привитым "Спутником V"

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

Российская туристка ранена в результате стрельбы на абхазском курорте

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Что случилось этой ночью: вторник, 15 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');