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Постпреды ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Планируется, что окончательно их утвердят 21 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Постоянные представители стран ЕС в среду согласовали новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, передают европейские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, санкции предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз 78 физическим лицам, также ограничительные меры коснутся как минимум семи компаний.

Ожидается, что информация о них будет опубликована в Официальном журнале ЕС 21 июня - после завершения всех процедур согласования. Публикация в журнале означает вступление санкций в силу.

В начале июня Совет ЕС запретил самолетам белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство и аэропорты стран Евросоюза. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии.

Санкции стали реакцией ЕС на инцидент с принудительной посадкой 23 мая в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета был задержан вместе со своей подругой, студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданкой России Софией Сапегой.

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