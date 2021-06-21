Главы МИД стран ЕС одобрят новый пакет санкций против Белоруссии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Европейского союза в понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердят новый пакет санкций в отношении Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы одобрим пакет новых санкций. Это будет более широкий пакет, я думаю, там около 86 физических и юридических лиц", - заявил Боррель перед встречей.

Он отметил, что затем главы МИД стран-участниц ЕС обсудят экономические санкции в отношении Белоруссии.

Кроме того, по словам Борреля, сегодня главы МИД стран ЕС проведут встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Она объяснит европейским политикам ситуацию в Белоруссии, сказал Боррель.

Санкции ЕС против Минска

Постоянные представители стран ЕС согласовали новые ограничительные меры в отношении Белоруссии на прошлой неделе. Как сообщали западные СМИ, санкции предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз 78 физическим лицам, также ограничительные меры коснутся не менее чем семи компаний.

Ожидается, что информация о них будет опубликована в Официальном журнале ЕС 21 июня - после завершения всех процедур согласования. Публикация в журнале означает вступление санкций в силу.

Что касается экономических санкций, по словам источников в Брюсселе, они коснутся нефтяной промышленности, производства удобрений и сигарет. Их должны ввести в действие до летних каникул в руководящих институтах ЕС. Скорее всего, они совпадут с санкциями, вводимыми Канадой, Великобританией и США, которые в этих вопросах тесно взаимодействуют с ЕС.

В начале июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии. "Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - указал еврочиновник.

Сообщалось, что дальнейшие ограничительные меры могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии.

Кроме того, в ЕС не исключали принятия в дальнейшем не точечных, а более масштабных мер против экономики Белоруссии.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.