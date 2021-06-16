Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж
Президент РФ первым приехал к месту встречи с американским коллегой
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл первым на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдут его переговоры с президентом США Джозефом Байденом, российского лидера встреча президент Швейцарии.
В Женеву Путин прибыл около часа назад, из аэропорта он сразу направился на виллу Ла Гранж.
На крыльце виллы Путина встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Президенты поприветствовали друг друга рукопожатием и в течение пары минут без переводчиков о чем-то пообщались. Затем Путин и Пармелен зашли в здание.
Примерно через 15 минут после Путина к вилле подъехал и Байден. Американского президента также на крыльце встретил Пармелен.
Небольшая заминка произошла при подъезде кортежа американского президента, Байден не сразу вышел из машины, поэтому президенту Швейцарии пришлось немного подождать.