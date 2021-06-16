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Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж

Президент РФ первым приехал к месту встречи с американским коллегой

Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж
Президент России Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл первым на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдут его переговоры с президентом США Джозефом Байденом, российского лидера встреча президент Швейцарии.

В Женеву Путин прибыл около часа назад, из аэропорта он сразу направился на виллу Ла Гранж.

На крыльце виллы Путина встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Президенты поприветствовали друг друга рукопожатием и в течение пары минут без переводчиков о чем-то пообщались. Затем Путин и Пармелен зашли в здание.

Примерно через 15 минут после Путина к вилле подъехал и Байден. Американского президента также на крыльце встретил Пармелен.

Небольшая заминка произошла при подъезде кортежа американского президента, Байден не сразу вышел из машины, поэтому президенту Швейцарии пришлось немного подождать.

Владимир Путин Джо Байден США Швейцария Женева Ги Пармелен

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