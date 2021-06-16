Путин прибыл в Женеву для встречи с Байденом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Женеву для участия во встрече со своим американским коллегой Джо Байденом.

По протоколу на саммит отведено пять часов. Совместной пресс-конференции по итогам не предусматривается, президенты пообщаются с прессой по отдельности по завершении саммита.

Начало беседы президентов России и США запланировано на 14:15 по московскому времени, а финальная пресс-конференция президента РФ по итогам саммита ожидается в 19:00 по Москве.

Президента в аэропорту встречал российский кортеж, состоящий из автомобилей Aurus. Это первый российский бренд автомобилей класса "люкс", президент уже давно использует лимузин Aurus как при передвижении в России, так и за рубежом.

Еще до прилета президента члены российской делегации, в том числе глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже прибыли на виллу Ла Гранж, где пройдет саммит РФ-США.

Как ожидается, стороны в ходе этого саммита обменяются подарками. Как отмечают журналисты телеканала "Россия-24", члены российской делегации приехали на виллу с подарочными пакетами и коробками с гербом РФ. Обмен подарками - это традиционное протокольное мероприятие, без которого не обходятся почти ни одни переговоры.