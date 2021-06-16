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Путин поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу провести саммит в Женеве.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи", - сказал Путин в ходе встречи с Байденом.

Он также выразил надежду, что встреча будет продуктивной.

"Знаю, что у вас длинная поездка. Много работы. Тем не менее, в российско-американских отношениях накопилось много вопросов", - заметил Путин.

Встреча Путина и Байдена, как и запланировано было по программе, началась где-то около 14:30 по Москве. Переговоры проходят в зале-библиотеке виллы Ла Гранж.

Встреча началась с узкого состава - Путина и Байдена сопровождают главы внешнеполитических ведомств - Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Для СМИ была открыта протокольная часть встречи и сначала казалось, что она будет без слов президентов. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил президентов России и США сказать несколько слов.

Первым высказался Путин, а затем - Байден.

После нескольких приветственных слов СМИ еще некоторое время находились в зале, а лидерам пришлось некоторое время провести в молчании. В момент выхода представителей СМИ из зала российский президент что-то сказал своему американскому коллеге, после чего лидеры засмеялись.

На переговоры президентов отведено четыре-пять часов, однако время переговоров все же зависит от Путина и Байдена.

Переговоры президентов РФ и США проходят на вилле Ла Гранж в Женеве. Первым туда прибыл Путин, примерно через 15 минут после него - Байден. Обоих политических лидеров встретил на вилле президент Швейцарии Ги Пармелен.

Владимир Путин Джо Байден США Женева Швейцария

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