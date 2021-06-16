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Байден упомянул об уверенности Путина, что США пытаются его сместить

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США не считает, что его российский коллега Владимир Путин думает о "холодной войне".

"Я не думаю, что он думает сейчас о "холодной войне" с США. И я ему сказал, что наши поколения разделены 10 годами(...), и мы не танцуем вместе, но это все в интересах двух стран, и мы не хотим оказаться в условиях ядерной войны, он это понимает. Это не означает, что он готов сложить оружие. Он все равно думает, что он в окружении, и он все равно продолжает ожидать, что мы пытаемся его сместить, у него есть эти опасения", - сказал Байден на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с Путиным.

"Но я не думаю, что они являются движущей силой для развития отношений с США", - подчеркнул Байден.

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Байден считает, что Москва и Вашингтон могут реально улучшить двусторонние отношения, не поступаясь своими ценностями и принципами.

"Есть реальная перспектива улучшить отношения между двумя нашими странами, не отступая от своих принципов и системы ценностей", - сказал Байден.

Байден отметил, что его встреча с президентом РФ была хорошей и позитивной, а о ее результатах можно будет судить через шесть месяцев.

"Могу вам сказать, что атмосфера, тон самой встречи были хорошими, позитивными, не было никаких каких-то неверных шагов. Когда мы не соглашались с чем-то, он (Путин - ИФ) выразил четко, когда я не согласился, я тоже выразился четко, и все это было выражено спокойно и в достаточно дипломатической атмосфере и нормальном тоне", - сказал Байден.

Он выразил надежду, что США показали союзникам, что выполняют все свои обязательства и "то, что мы установили фундамент того, каким образом мы будем общаться с Россией, как будут выглядеть российско-американские отношения".

"Я послушал то, о чем говорил президент Путин на своей пресс-конференции, и он сказал, что мы говорим о практических, реальных решениях. Эти решения, которые мы примем или не примем, – мы узнаем, получили ли мы какие-то результаты, через шесть месяцев", - сказал президент США.

Первые переговоры Путина и Байдена

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США РФ Джо Байден Владимир Путин

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