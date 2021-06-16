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Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров
Президент США Джозеф Байден
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.

"Я говорил о том, что определенные объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться нападениям. Я передал ему (Путину) список. Это список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям и атакам, начиная с энергетического сектора и другие", - сказал Байден в среду на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров на высшем уровне.

Байден подчеркнул, что "ответственные страны должны привлекать к ответственности кибербандитов и преступников".

По словам Байдена, достигнуто согласие в том, чтобы российские и американские эксперты встретились и определили, "что является недозволенным и что является опасным для обеих стран".

Ранее в среду Путин заявил, что стороны договорились о начале консультаций по кибербезопасности. Президент РФ отметил, что страна отвечает на запросы Штатов в связи с кибератаками, в то время как 80 российских запросов остаются без ответа.

Владимир Путин Джозеф Байден

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