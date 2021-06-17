США оценят результат договоренности с РФ о сотрудничестве по кибербезопасности

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что США намерены разобраться, принесет ли результаты договоренность президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина о потенциальном сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности.

"Потребуется некоторое время, чтобы понять, действительно ли эти области потенциального сотрудничества приносят результаты. Мы не знаем, но теперь мы можем проверить это предположение", - сказал он.

Назвав договоренность о созыве экспертов двух стран для изучения проблемы важным, он отметил, что Байден передал Путину "список из 16 типов инфраструктуры, которые, по нашему мнению, должны быть вне пределов деструктивных действий".

При этом, по словам чиновника, это не зависит от того, "исходит ли это от государства или от отдельной группы, которая случайно укрывается в государстве".

"В то же время мы посмотрим, примет ли Россия меры против тех, кто недавно совершил нападение на трубопровод Colonial Pipeline, и президент (Байден - ИФ) ясно дал понять, что он приписывает это нападение не России, а преступникам, преступным организациям, которые могут там проживать", - отметил представитель Белого дома.

Ранее в среду Путин заявил, что стороны договорились о начале консультаций по кибербезопасности. Президент РФ отметил, что страна отвечает на запросы США в связи с кибератаками, в то время как 80 российских запросов остаются без ответа.