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Козак заявил о надежде на урегулирование в Донбассе после саммита РФ-США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что после российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование в Донбассе.

Отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Владимира Путина и Джо Бадена по тематике Украины, Козак заявил: "Кажется, да. Есть надежда".

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По его словам, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

"Мы сказали, что минские соглашения – это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего в политической сфере", - отметил замглавы кремлевской администрации.

Козак утвердительно ответил на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона.

"Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он.

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Дмитрий Козак Донбасс Украина

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