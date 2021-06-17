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Байден и Путин обсудили ситуацию на Украине в ходе саммита

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию на Украине и возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки, заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил госдеп.

"Они (Байден и Путин - ИФ) также говорили об областях, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные различия, начиная с Украины, где президент (Байден - ИФ) подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы, действительно, сдвинуть минский процесс с места", - сообщил чиновник.

Он также добавил, что на саммите обсуждалась Белоруссия и ситуация с правами человека.

Саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что после этой встречи появилась надежда на урегулирование в Донбассе. По его словам, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

США Владимир Путин Россия Джо Байден Украина

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