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Путин заявил, что тема вступления Украины в НАТО затрагивалась "мазком"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джозеф Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские договоренности, тема же вступления Украины в НАТО затрагивалась "мазком".

"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

Касаясь вопроса о возможном вступлении Украины в НАТО и его обсуждение в ходе встречи, Путин сказал: "Эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать".

Путин отметил, что Россия не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, кроме содействия в реализации Минских соглашений.

"Что касается обязательств по поводу Украины: у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, не собирается ли Москва брать на себя новые обязательства по урегулированию на Украине, который был задан по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Если украинская сторона готова к этому, то мы пойдем по этому пути – без всякого сомнения", - подчеркнул глава государства.

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Владимир Путин Джо Байден

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