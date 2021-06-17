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Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке

Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке
Архивное фото.
Фото: Scott Nelson/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил 16 июня о том, что намерен внести на рассмотрение сенаторов законопроект об отмене разрешения применения военной силы в Ираке, которое было принято в 2002 году. Об этом сообщает Associated Press. По мнению сенаторов, поддерживающих такое решение, это необходимо для ограничения военных полномочий президента.

Шумер отметил, что разрешение, выданное в 2002 году, больше не требуется в 2021 году, так как война в Ираке закончилась почти 10 лет назад. Он пояснил, что новый документ позволит не допустить возможность для "оправдания военного авантюризма" со стороны президента.

В качестве примера сенатор привел распоряжение о ракетном обстреле иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп санкционировал атаку опираясь на разрешение 2002 года.

В Белом доме также поддержали законопроект, подчеркнув, что эта норма не повлияет на текущие военные операции США. Администрация президента США Джо Байдена добавила, что он готов работать с Конгрессом над заменой устаревших разрешений на применение военной силы. Президент США согласен оставить те полномочия, которые позволят защитить граждан от террористических угроз.

Палата представителей США может принять документ 17 июня. В последние годы в Конгрессе много раз обсуждали, не обладает ли президент США слишком большими полномочиями для начала военных действий. По мнению большого числа американских парламентариев, разрешение на применение военной силы в Ираке была ошибкой.

Также часть законодателей считает, что нужно пересмотреть и резолюцию 2001 года о борьбе с терроризмом, принятую после атак 11 сентября и отменить разрешение на применение силы в Ираке от 1991 года, которое сохраняет силу.

Решение о выводе американских войск из Ирака было принято в 2011 году. Последняя колонна армии США покинула территорию страны через границу с Кувейтом в ночь на 18 декабря того года.

Чак Шумер США

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