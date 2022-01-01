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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ираке собралась демонстрация в память об иранском генерале Сулеймани

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Альянс проиранского ополчения Ирака "Хашд аш-Шааби" в субботу проводит демонстрацию в преддверии второй годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают в субботу западные СМИ.

В манифестации в Багдаде принимали участие тысячи человек, которые скандировали "смерть Америке". Демонстранты также несли флаги Ирака и портреты Сулеймани.

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"Хашд аш-Шааби" неоднократно требовал полного вывода войск США из Ирака. В субботу высокопоставленный представитель альянса Фалех аль-Фаейд повторил это требование и назвал убийство США Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса "преступлением против суверенитета Ирака".

3 января 2020 года стало известно о гибели в результате спецоперации США в Багдаде генерала Сулеймани и аль-Мухандиса.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

СМИ напоминают, что с того момента военные и дипломатические объекты западных стран в Ираке неоднократно подвергались ракетным обстрелами, а на путях следования западных сил закладывали дорожные мины. Власти Ирака и стран Запада обвиняли в нападениях проиранские группы, однако за атаки никто не брал на себя ответственность.

В минувшем декабре Ирак объявил об окончании в стране боевой миссии возглавляемой США коалиции против группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако, по данным СМИ, примерно 2,5 тыс. военных США и 1 тыс. солдат коалиции останутся в Ираке для тренировки, консультирования и поддержки местных сил.

Ирак Касем Сулеймани

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