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МИД Украины назвал Донбасс ключевой темой переговоров Зеленского в США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы сейчас вошли в эту стадию подготовки визита президента. Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования (в Донбассе - ИФ) будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это будет тема номер один", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он указал, что у него есть достаточно оснований утверждать, что Соединенные Штаты и хотят, и могут быть привлечены к процессу мирного урегулирования.

"Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча (Джозефа - ИФ) Байдена и (Владимира - ИФ) Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что то, что он делает на границе, неприемлемо", - пояснил министр.

Также Кулеба отметил, что визит Зеленского в США может много изменить в плане выведения отношения Украины и США на новый уровень в сфере безопасности. Глава МИД добавил, что обсудил с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд подготовку визита президента.

Ранее сообщалось, что президент США пригласил президента Украины посетить Белый дом в июле.

Украина США Донбасс МИД Украины Дмитрий Кулеба

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