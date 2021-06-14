Задержанную в Минске Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Задержанная в Белоруссии гражданка России Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в понедельник.

"Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступлении, предусмотренном ст. 342 УК, участие в массовых беспорядках. Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч. 3 ст. 130. Это разжигание социальной вражды и розни", - сказал он.

Как сообщалось, в понедельник суд Партизанского района рассмотрел жалобу Сапеги на ее задержание в закрытом режиме. Россиянка на заседании не присутствовала. Суд отказал в удовлетворении жалобы.

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный блогер Роман Протасевич и Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября 2020 года был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил ранее, что Владимир Путин поручил российскому МИД внимательно следить за судьбой Сапеги и поднимал тему ее задержания на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.