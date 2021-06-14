Поиск

Задержанную в Минске Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Задержанная в Белоруссии гражданка России Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в понедельник.

"Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступлении, предусмотренном ст. 342 УК, участие в массовых беспорядках. Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч. 3 ст. 130. Это разжигание социальной вражды и розни", - сказал он.

Как сообщалось, в понедельник суд Партизанского района рассмотрел жалобу Сапеги на ее задержание в закрытом режиме. Россиянка на заседании не присутствовала. Суд отказал в удовлетворении жалобы.

В миреАдвокат Сапеги сообщил о двух делах в отношении нее в БелоруссииЧитать подробнее

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный блогер Роман Протасевич и Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября 2020 года был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил ранее, что Владимир Путин поручил российскому МИД внимательно следить за судьбой Сапеги и поднимал тему ее задержания на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Хроника 23 мая – 14 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Софья Сапега

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Минск не получил от Польши и Ирландии данные объективного контроля по Ryanair

Путин не получал от США доказательств причастности РФ к кибератакам

Байден заявил, что политика России не соответствует ожиданиям США

Минюст Германии подтвердил претензии к Telegram

Минюст Германии подтвердил претензии к Telegram

ЧФ приступил к слежению за кораблями Британии и Нидерландов в Черном море

Эксперты насчитали 2 тыс. готовых к применению ядерных боезарядов у США и РФ

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Адвокат Сапеги сообщил о двух делах в отношении нее в Белоруссии

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 июня

НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России

Байден на встрече с Путиным потребует принять меры против хакеров из РФ

Байден на встрече с Путиным потребует принять меры против хакеров из РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');