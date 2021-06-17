У Шри-Ланки затонуло судно с химикатами, вызвавшее экологическую катастрофу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В четверг неподалеку от берегов Шри-Ланки затонуло горевшее почти две недели судно X-Press Pearl с 25 тоннами азотной кислоты и другими химикатами, специалисты опасаются последствий экологической катастрофы, сообщает агентство Associated Press.

Оператор судна под флагом Сингапура, находившегося в 18 км от города Коломбо - крупнейшего на Шри-Ланке и фактически являющегося неофициальной столицей страны, заявил, что корабль целиком оказался под водой на глубине 21 метра.

Глава Управления по защите морской среды Шри-Ланки сообщил, что сейчас доставать затонувший корабль небезопасно из-за неспокойного моря и сезона муссонов, который завершится только в сентябре.

Пожар на судне начался 20 мая, когда оно ожидало входа в порт Коломбо. Экипаж эвакуировали, когда на борту произошел взрыв. Предполагается, что причиной возгорания стал груз химикатов. Пожар потушили на прошлой неделе, но судно начало тонуть и окончательно погрузилось на дно в четверг.

Большая часть опасного груза была уничтожена огнем, но мусор и остатки токсичных отходов уже загрязнили ближайшие пляжи. Специалисты опасаются, что разлив оставшихся химикатов и нефти может нанести ущерб морским обитателям.

Шри-Ланка уже потребовала $40 млн от владельца сгоревшего судна.