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Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна

Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна
Спасательная команда очищает берег от токсичных отходов после пожара на судне X-Press Pearl
Фото: Pushpa Kumara/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Шри-Ланка намерены получить $40 млн компенсации от оператора судна, которое загорелось 20 мая и было потушено только через две недели, что спровоцировало экологическую катастрофу. Об этом в субботу сообщает агентство Associated Press.

Генеральный прокурор Шри-Ланки направил соответствующие документы юристам, представляющим интересы компании X-Press Feeders. Власти продолжают работу по оценке ущерба, а уже запрошенная сумма должна покрыть траты на спасательные работы.

Судно X-Press Pearl, зарегистрированное в Сингапуре, загорелось в 18 километрах от крупнейшего города Шри-Ланки - Коломбо. В результате сотни тонн нефти из топливных баков попали в море.

На борту находились опасные вещества, включая 25 тонн азотной кислоты. По большей части они были уничтожены огнем, но остатки токсичных отходов вынесло на пляжи, а попавшие в воду химикаты представляют большую угрозу для морских обитателей.

Шри-Ланка

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