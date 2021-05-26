Индия отправила помощь судну с кислотой, шестой день горящему у Шри-Ланки

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Контейнеровоз с грузом химикатов уже шестой день в море горит близ столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщает Associated Press.

С огнем борются пять буксиров, рядом также находится военный корабль Шри-Ланки.

Команда и спасатели были эвакуированы накануне, после того как на горящем судне произошел взрыв. Отмечается, что среди членов команды есть граждане России, Индии, Китая и Филиппин.

В результате пожара несколько контейнеров упали в море, поэтому местным рыбакам рекомендовано избегать этого района.

Сильный ветер в районе пожара мешает тушению и только усиливает горение. В настоящий момент судно накренилось.

20 мая контейнеровоз X-Press Pearl находился в 18 км к северо-западу от Коломбо и ожидал разрешения войти в порт, когда на борту начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стал опасный груз: 1485 контейнеров с 25 тоннами азотной кислоты и других химикатов.

Судно под флагом Сингапура вышло из индийского порта Хазира 15 мая.