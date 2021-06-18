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Сенат утвердил Криса Инглиса директором по кибербезопасности Белого дома

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сенат в четверг единогласно утвердил бывшего заместителя директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Криса Инглиса директором по кибербезопасности Белого дома.

Лидер большинства в сенате Чарльз Шумер выдвинул кандидатуру Инглиса на голосование. Ни один сенатор не возражал, сообщает The Hill. Утверждение Инглиса сенатом состоялось на следующий день после того, как комитет национальной безопасности единогласно одобрил его кандидатуру.

Создание должности национального директора по кибербезопасности было ключевой рекомендацией комиссией по защите киберпространства Конгресса, включенной в законопроект об оборонной политике на 2021 финансовый год.

США Белый дом Крис Инглис

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