Кремль заявил, что США не ассоциируют власти РФ с атаками хакеров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что президент США Джозеф Байден передал российской стороне список из 16 секторов, на которые не должны совершаться кибератаки, однако Вашингтон не ассоциировал российское государство с деятельностью хакеров.

"Действительно, такая бумага была передана. Там действительно перечислены области чувствительной инфраструктуры. Но хочу сразу оговориться, что президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые, это было подчеркнуто, что они не являются приемлемыми", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам Пескова, "американские визави подчеркнули, что они никоим образом не говорят об ассоцированности этих атак с российским государством - это очень важно".

"Каких-то ответных списков мы не передавали. Но работа, как вчера было объявлено, будет начата, будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности, в рамках этого механизма уже в предметном плане все вопросы будут обсуждаться", - заключил Песков.

Накануне, 16 июня, Байден сообщил на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, что передал президенту РФ Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.