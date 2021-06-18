В ФРГ обеспокоены распространением индийского варианта коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о неминуемости распространения штамма "Дельта" COVID-19 в Германии, сообщают в пятницу местные СМИ.

"На данный момент на вариант "Дельта" приходится около 6% от общего числа заболеваний, но его доля быстро растет. То, станет ли "Дельта" новым наиболее распространенным вариантом COVID-19 - не вопрос. Вопрос лишь в том - когда это произойдет", - заявил Вилер.

Институт Роберта Коха призывает немцев не ослаблять бдительность в связи с достигнутыми за последнее время успехами в борьбе с пандемией и продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант "Дельта", впервые зарегистрированный в Индии, на данный момент распространился уже на 80 стран.

"Вариант "Дельта" гораздо более заразный и смертоносный, чем все предыдущие вариации COVID-19", - рассказал декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа.

За последние сутки в Германии было зарегистрировано чуть более тысячи случаев заражения COVID-19. Общее число заражений в стране на данный момент составляет 3,72 млн человек.