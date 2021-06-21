Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:51Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

В Индии обнаружили новый вариант индийского штамма коронавируса

В Индии обнаружили новый вариант индийского штамма коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В индийском штате Махараштра обнаружили новый вариант штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс", сообщает The Hindustan Times.

В общей сложности 20 случаев нового варианта штамма delta+ (B.1.617.2.1) было обнаружено в четырех районах штата Махараштра — Синдхудурге, Ратнагири, Палгаре и Джалгаоне. Они были отправлены на секвенирование генома, чтобы понять, является ли новый вариант доминирующим или рассеянным, заявили представители правительства штата.

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе, хотя и подтвердил получение отчета о секвенировании генома от CSIR-IGIB (Институт геномики и интегративной биологии), отказался обсуждать этот вопрос до понедельника.

"CSIR-IGIB подготовил отчет, основанный на образцах, собранных у коронавирусных пациентов из всех районов штата... Содержание доклада будет обсуждаться на заседании, которое состоится в понедельник, и будут сделаны выводы...", - сказал он.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью.

Коронавирус COVID-19 Индия

Новости по теме

Новости

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

США назвали необходимое время для понимания возможности стратегического диалога с РФ

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей

Стрельба произошла на избирательном участке в Армении

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');