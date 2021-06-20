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США и Турция обсудили вопросы дипломатического присутствия в Афганистане

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин и его турецкий коллега Хулуси Акар в телефонной беседе затронули вопросы, касающиеся дипломатического присутствия в Афганистане, сообщила пресс-служба Пентагона.

Остин и Акар "провели беседу, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества и сохранения непрерывного дипломатического присутствия в Афганистане", - говорится в сообщении.

"Министр (Остин - ИФ) подтвердил важность давних отношений между США и Турцией в области обороны и поблагодарил (турецкого - ИФ) министра за постоянное общение и сотрудничество по вопросам мира и безопасности", - отметил Пентагон.

Как сообщалось, турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане, об этом договорились президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Байден и Эрдоган договорились, что будут работать вместе для этого", - цитирует агентство Bloomberg слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее о предложении Анкары обеспечить охрану аэропорта Кабула после вывода войск США заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар.

В мае председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО связывают дипломатическое присутствие в Афганистане с обеспечением безопасности кабульского аэропорта.

"Мы прорабатываем детали того, как обеспечить безопасность аэропорта, как поддержать афганских военных, охраняющих аэропорт, и какие страны готовы внести свой вклад в это", - сказал Милли журналистам.

Он добавил, что "это - один из ключей для поддержания дипломатического присутствия" в Афганистане.

Руководство афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) выступило против предложения Анкары охранять аэропорт Кабула, заявив, что Турция также должна вывести войска в соответствии с соглашением 2020 года о выводе иностранных сил из Афганистана.

"Турция входила в состав сил НАТО на протяжении последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года", - привела слова представителя талибов в Дохе Сухаиля Шахина турецкая газета "Сабах".

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

Турция США Афганистан Пентагон Ллойд Остин Хулуси Акар

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