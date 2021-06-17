Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:56Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

США и Турция договорились об обеспечении безопасности аэропорта Кабула

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане, об этом договорились президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.

В миреТалибы захватили стратегически важный город к югу от КабулаЧитать подробнее

"Байден и Эрдоган договорились, что будут работать вместе для этого", - цитирует в четверг агентство Bloomberg слова советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее о предложении Анкары обеспечить охрану аэропорта Кабула после вывода войск США заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар. В свою очередь руководство афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) выступило против предложения Анкары охранять аэропорт Кабула, заявив, что Турция также должна вывести войска в соответствии с соглашением 2020 года о выводе иностранных сил из Афганистана.

"Турция входила в состав сил НАТО на протяжении последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года", - привела турецкая газета "Сабах" слова представителя талибов в Дохе Сухаиля Шахина.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

США Джо Байден Турция Реджеп Тайип Эрдоган Анкара Афганистан Кабул

Новости по теме

Новости

Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19

Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19

В Латвии арестовали россиянина в рамках уголовного дела

Отозванный в марте посол РФ на следующей неделе вернется в Вашингтон

Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля

Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля

У Шри-Ланки затонуло судно с химикатами, вызвавшее экологическую катастрофу

IKEA оштрафовали во Франции на 1,1 млн евро по делу о слежке

IKEA оштрафовали во Франции на 1,1 млн евро по делу о слежке

Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии

Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 177 млн

"Роскосмос" изучит предложение об отправке космонавтов на станцию КНР

"Роскосмос" изучит предложение об отправке космонавтов на станцию КНР

Что случилось этой ночью: четверг, 17 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');