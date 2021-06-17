США и Турция договорились об обеспечении безопасности аэропорта Кабула

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане, об этом договорились президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Байден и Эрдоган договорились, что будут работать вместе для этого", - цитирует в четверг агентство Bloomberg слова советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее о предложении Анкары обеспечить охрану аэропорта Кабула после вывода войск США заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар. В свою очередь руководство афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) выступило против предложения Анкары охранять аэропорт Кабула, заявив, что Турция также должна вывести войска в соответствии с соглашением 2020 года о выводе иностранных сил из Афганистана.

"Турция входила в состав сил НАТО на протяжении последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года", - привела турецкая газета "Сабах" слова представителя талибов в Дохе Сухаиля Шахина.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.