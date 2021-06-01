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США заявили о выводе около трети воинского контингента из Афганистана

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вывод американского контингента из Афганистана реализован приблизительно на треть, сообщило во вторник Центральное командование ВС США.

"По оценкам Центрального командования, мы на 30-44% завершили процесс вывода войск", - говорится в сообщении командования.

В частности, американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над шестью объектами, которые они до сих пор занимали. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования. Около 13 тысяч единиц оборудования передано сотрудникам Управления Пентагона по логистике для ликвидации.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Таким образом, у США остается на это менее четырех месяцев.

Ранее командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что по мере сокращения военного присутствия США на Ближнем Востоке, Россия и Китай будут стремиться расширить свое влияние в регионе.

США Афганистан

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