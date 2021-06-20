Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американский и европейский астронавты в воскресенье в ходе выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) развернули на ее поверхности новую солнечную панель, сообщает НАСА.

"Солнечная панель длиной 60 футов (18 метров) успешно развернута", - говорится в сообщении.

Выход астронавтов НАСА Шейн Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке в космический вакуум начался в 07:42 по времени Восточного побережья США (в 14:42 МСК) из модуля Quest.

Астронавты развернули на опорном сегменте P6 фермы МКС смонтированную в ходе предыдущего 16 июня выхода в открытый космос солнечную панель IROSA. Две такие панели были доставлены 5 июня на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Spacewalkers @Thom_Astro (seen here) & @Astro_Kimbrough work on some get-ahead tasks to prepare for the second new solar array installation on the @Space_Station, set to take place on a future spacewalk. pic.twitter.com/pU6BIQs246 — NASA (@NASA) June 20, 2021

Вторая солнечная панель будет установлена на МКС 25 июня в ходе предстоящего выхода астронавтов в открытый космос.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

Как отмечает НАСА, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

Планируется, что в 2022 году американские грузовые корабли Cargo Dragon доставят на МКС еще две пары новых солнечных панелей IROSA, мощность энергосистемы станции повысится до 215 киловатт.