Астронавты вернулись на МКС после завершения выхода в открытый космос

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американский и европейский астронавты в воскресенье после шестичасового выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) вернулись на ее борт, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ходе монтажных работ американский астронавт Шейн Кимбро и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке успешно развернули на МКС новую солнечную панель длиной 60 футов (18 метров).

Выход Кимбро и Песке в космический вакуум начался в 07:42 по времени Восточного побережья США (в 14:42 МСК) из модуля Quest. Астронавты развернули на опорном сегменте P6 фермы МКС смонтированную в ходе предыдущего 16 июня выхода в открытый космос солнечную панель IROSA. Две такие панели были доставлены 5 июня на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

По сообщению NASA, вторая солнечная панель будет установлена на МКС 25 июня в ходе предстоящего выхода астронавтов в открытый космос.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

Планируется, что в 2022 году американские грузовые корабли Cargo Dragon доставят на МКС еще две пары новых солнечных панелей IROSA, мощность энергосистемы станции повысится до 215 киловатт.