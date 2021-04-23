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Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из Словакии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 23 апреля запретил поставки продукции птицеводства из Словакии. Кмк отмечается, решение принято в связи с распространением на территории Евросоюза высокопатогенного гриппа птиц.

Как сообщается в материалах службы, поводом для запрета стало то, что Словакия длительное время не отвечает на запрос материалов о мерах, принимаемых в стране по недопущению распространения гриппа птиц, а также на предложение провести переговоры.

"Это не позволяет в полной мере убедиться в достоверности соблюдения ветслужбой Словакии требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, отправляемой в РФ", - отмечается в материалах.

Запрет касается живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.

Фактически же запрет коснется поставок живой птицы, инкубационных яиц и кормов, поскольку ввоз мяса птицы из стран ЕС запрещен в связи с введением РФ с августа 2014 года продовольственного эмбарго.

Запрет на фоне дипломатического скандала

Ранее сообщалось, что Словакия решила выслать троих работников посольства России. Словацкие СМИ отмечали, что это решение – реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.

Ранее Прага призвала страны ЕС в знак солидарности с ней выслать российских дипломатов. Отношения между РФ и Чехией обострились после того, как Прага объявила, что подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в стране в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 дипломатов РФ, а Россия – 20 чешских дипломатов. Также планируется уравнять до паритетного число сотрудников в посольствах обеих стран.

Россельхознадзор Словакия

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