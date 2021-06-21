США расценили заявление КНДР как "интересный сигнал" о готовности к диалогу

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США будут ждать новых предложений от Пхеньяна после заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Северной Корее в отношениях с США следует готовиться и к диалогу, и к конфронтации, сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Его (Ким Чен Ына - ИФ) комментарии на этой неделе мы расцениваем как интересный сигнал. И мы подождем, посмотрим, последуют ли за этим какие-либо более прямые сообщения нам о потенциальном пути вперед", - сказал Салливан в интервью ABC News.

Ким Чен Ын в ходе завершившего работу в субботу пленума ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что его страна должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США.

"Генеральный секретарь подчеркнул, что для защиты достоинства и интересов самостоятельного развития нашего государства, надежной гарантии мирной обстановки и безопасности государства нужно подготовиться и к диалогу, и к конфронтации. В частности, к конфронтации подготовиться тщательнее", - сообщали северокорейские СМИ.

Отмечалось, что Ким Чен Ын "подробно проанализировал политическую тенденцию новой администрации США в отношении нашей республики и разъяснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления деятельности, которые будут поддерживаться в отношениях с США в предстоящие дни". Он также призвал "отвечать на ежечасно изменяющееся положение и прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".

СМИ обращают внимание, что в настоящее время в Сеуле находится спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. Как сообщал американский Госдеп, тот примет участие в трехсторонней встрече со специальным представителем Республики Корея (РК) по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Главным вопросом, как считают наблюдатели, будет обсуждение возможных путей возвращения Северной Кореи за стол переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.