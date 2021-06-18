Спецпредставитель США по КНДР отправится в Южную Корею

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Сеул с 19 по 23 июня, сообщает госдеп.

"Спецпредставитель Сон Ким примет участие в трехсторонней встрече со специальным представителем Республики Корея (РК) по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Госдеп уточнил, что Сон Ким также встретится с другими высокопоставленными должностными лицами РК и привлечет представителей научных кругов и гражданского общества для обсуждения результатов обзора политики США в отношении КНДР. В Ведомстве заявили, что эта поездка подчеркивает фундаментальную важность трехстороннего сотрудничества между США, РК и Японией в работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова, защите нашей общей безопасности и процветания

В ведомстве заявили, что поездка специального представителя Сон Кима в Сеул подчеркивает фундаментальную важность трехстороннего сотрудничества между США, РК и Японией в работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова.