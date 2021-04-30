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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у новозеландского архипелага

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Тихом океане вблизи островной дуги Кермадек (Новая Зеландия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:06 мск в пятницу землетрясения находился в 1059 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии и примерно в 60 км к юго-востоку от острова Рауль в составе архипелага Кермадек.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду сейсмособытия в 5,5.

Как сообщалось, землетрясения у островной дуги Кермадек периодически происходят с начала марта. Самое сильное землетрясение, произошедшее там 4 марта, имело магнитуду 8,1.

Тихий океан Новая Зеландия Кермадек

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