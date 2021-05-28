Военные РФ не зафиксировали нарушений перемирия в Карабахе за последние дни

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за последние дни не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в районе Нагорного Карабаха.

"За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено", - заявил на брифинге в пятницу представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

Российский военный в своем выступлении говорил о деятельности миротворцев с 21 мая.

По словам Перепелкина, российские миротворцы с 21 мая обеспечили безопасное прохождение 20 автомобильных колонн армии Азербайджана: 12 через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и восьми колонн по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар и обратно.

Российские военные также 23 мая сопроводили 127 паломников в монастыри Амарас и Гандзасар.

Министерство обороны Азербайджана в четверг, 27 мая, сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении перейти границу двух стран. Шестерых армянских военных взяли в плен.

В Армении заявили, что взятые Азербайджаном в плен армянские военнослужащие проводили инженерные работы по обустройству границы. В МИД Армении расценили действия Азербайджана как угрозу региональной стабильности. В ведомстве отметили, что плененные армянские военнослужащие должны быть немедленно возвращены.