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Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от COVID-19 для людей в возрасте до 65 лет началась в понедельник в Японии, сообщают местные СМИ.

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Поскольку премьер-министр Японии Есихидэ Суга намерен завершить вакцинацию населения к ноябрю, правительство разрешило компаниям и университетам вакцинировать своих сотрудников и студентов в возрасте до 65 лет. Отмечается, что в настоящее время вакцинация ведется только в крупных компаниях и университетах.

По состоянию на 17 часов пятницы правительство приняло заявки от компаний и университетов на прививки примерно для 13,73 млн человек в 3 тыс.479 местах. Как сообщают СМИ, некоторые университеты начали вакцинацию не только своих студентов и сотрудников, но и работников в окрестностях.

Кроме того, некоторые университеты с медицинскими факультетами заявили, что помогут вакцинировать студентов из других высших учебных заведений.

Авиакомпании All Nippon Airways Co. и Japan Airlines Co. начали вакцинацию на прошлой неделе, опережая график, установленный правительством.

По данным правительства, доля населения в целом, получившего две дозы вакцины, в настоящее время составляет 3,6%. Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников. Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Япония COVID-19 коронавирус Есихидэ Суга

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