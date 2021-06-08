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В Японии предупредили о риске распространения COVID-19 из-за Олимпиады

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Гарантировать полную безопасность в области распространения коронавирусной инфекции во время и после летних Олимпийских игр в Токио невозможно, считает ведущий японский инфекционист профессор университета Тохоку Хироси Ошитани.

"Правительство и организационный комитет Олимпиады, а также Международный олимпийский комитет продолжают говорить, что они проведут безопасную Олимпиаду. Но все знают, что есть риск. На 100% невозможно провести Олимпийские игры с нулевым риском для распространения инфекции в Японии, а также в других странах после Олимпийских игр", - сказал эксперт лондонской The Times.

Он добавил: "Мы не должны делать Олимпиаду источником для распространения вируса".

Общественность Японии по-прежнему разделена в вопросе проведения Игр. Опрос, проведенный недавно телекомпанией TBS, показал, что 55% хотели бы, чтобы Игры были отложены или отменены.

В ряде районов Японии, в том числе столице, в связи с распространением инфекции введено чрезвычайное положение.

В то же время вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил ранее, что Олимпийские игры состоятся, даже если Токио останется в состоянии чрезвычайного положения.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Хроника 09 января 2020 года – 08 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Токио коронавирус Хироси Ошитани

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