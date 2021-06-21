Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Орбиту МКС увеличат почти на километр

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличат в четверг на 890 метров в рамках подготовки к прибытию транспортного корабля "Союз МС-19", сообщили в "Роскосмосе".

"Высоту орбиты Международной космической станции 24 июня 2021 года планируется увеличить на 890 метров с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16"", - говорится в сообщении.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 05:25 по Московскому времени будет выдана команда и включены двигатели корабля "Прогресс МС-16", которые проработают 466 секунд. Средняя высота орбиты станции составит около 420,26 км над поверхностью Земли, отмечается, в сообщении.

"Плановая коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед стартом американского корабля CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-18"", - сообщили в госкорпорации.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Как сообщал в апреле специализированный сайт Spaceflight Now, второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС, который планировалось осуществить в мае, состоится не ранее конца августа.

Запуск корабля, создаваемого для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В настоящее время на борту МКС работают 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon – астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

МКС Роскосмос Союз МС-19

Новости

Оглашены окончательные итоги парламентских выборов в Армении

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 июня

Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии

США расценили заявление КНДР как "интересный сигнал" о готовности к диалогу

США расценили заявление КНДР как "интересный сигнал" о готовности к диалогу
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');