В Думе допустили признание Россией итогов выборов в Армении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Победа партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент повлечет минимальные перемены в отношениях Еревана и Москвы, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции связям с соотечественниками Леонид Калашников; он также допустил, что Россия признает итоги выборов в этой стране.

"На наши отношения с Арменией победа на парламентских выборах партии Пашиняна повлияет в самой меньшей степени, потому что эти отношения уже испытанные и закреплены в трехстороннем соглашении по урегулированию в Нагорном Карабахе", - сказал Калашников в понедельник.

По его мнению, "никаких перемен во взаимоотношениях РФ и Армении, в том числе по линии ВТС", в связи с формированием нового состава парламента не будет.

Калашников считает, что "если бы большинство в парламент набрал блок Кочаряна, это бы создало дополнительную турбулентность, несмотря на то, что он наш старый новый партнер".

"Это все понимали, поэтому я думаю, что, скорее всего, Москва признает эти выборы", - отметил глава комитета.

Вместе с тем, "по итогам прошедших выборов будет дальше закрепляться раскол общества внутри Армении, который давно существует", сказал Калашников.

Партия Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 избирательных участков.

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набрала 53,92%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Блок Кочаряна уже заявил, что не признает результаты прошедших 20 июня выборов в парламент.