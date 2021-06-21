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США заявили, что не будут предупреждать РФ об ответных мерах за кибератаки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Администрация США не собирается заранее предупреждать РФ, каковы будут ответные меры в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур, сообщила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы заранее не сообщаем об ударах, которые планируем нанести", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему президент США Джо Байден не сообщил российской стороны о том, какие конкретно меры Вашингтон примет в случае новых кибератак из России.

Псаки отметила, что США, передав РФ список секторов, против которых они не потерпят кибератак, разъяснили, в каких случаях "мы оставляем за собой право на ответные действия".

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На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что в переданный президентом США Джозефом Байденом Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

Корреспондент Дженнифер Джейкобс, курирующая тему Белого дома, опубликовала в своем твиттере 16 пунктов списка. В нем значится химическая промышленность, торговые объекты, система коммуникации, жизненно важные производства, плотины, сфера здравоохранения и система оказания срочной медпомощи, сельское хозяйство/продовольственная сфера, информационные технологии, ядерные объекты, правительственные учреждения, транспорт и объекты, имеющие отношение к водоснабжению.

Ранее лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в списке должна быть вся американская инфраструктура. "Чего не хватает в списке? Да вся американская инфраструктура должна быть вне досягаемости для кибератак", - написал Маккарти в твиттере.

Байден сообщил прессе по итогам встречи с президентом России, что передал ему список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.

СЩА Россия Джен Псаки

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