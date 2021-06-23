В Москве выразили недоумение из-за заявлений США о проведении кибератак без предупреждения

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Заявления Вашингтона о проведении без предупреждения кибератак в отношении России вызывают недоумение на фоне итогов российско-американского саммита, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прозвучавшие заявления официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет предупреждать о своих ударах по целям России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывают ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита, когда президенты двух стран заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной безопасности", - сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула: "Просто приходится гадать: неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне? Создается впечатление, что несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России".

"Строго говоря, с американской стороны это будет не ответ, а необъявленное вероломное нанесение удара первыми. И мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне эти слова восприняли со всей серьезностью", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.