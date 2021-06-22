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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
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Новый штамм COVID-19 "дельта плюс" зафиксирован уже в трех штатах Индии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Новый вариант штамма COVID-19, который получил название "дельта плюс", обнаружен в трех штатах Индии, сообщило издание Hindustan Times во вторник.

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Впервые появление штамма delta+ (B.1.617.2.1) было зафиксировано в штате Махараштра. На данный момент там выявлен 21 случай заболевания. Кроме этого, три случая отмечены в штате Керала на юге страны и еще несколько - в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.

Эксперты в Индии предполагали, что "дельта плюс" за счет мутаций, обнаруженных впервые у варианта вируса из Южной Африки, может сопротивляться и действию вакцин, и приобретенному иммунитету. Однако специалисты продолжают изучение образцов и указывают, что свидетельств большей заразности нового штамма пока нет.

Индийские власти 16 июня признали "дельта плюс" в качестве штамма COVID-19, представляющего особый интерес, отмечает AP.

Между тем администрация штата Махараштра предупредила, что вариант "дельта плюс" может спровоцировать третью волну COVID-19 в регионе, если население не будет соблюдать меры безопасности.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань. До этого стало известно о британском и бразильском вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с уханьским COVID-19 заразностью.

Индия коронавирус

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