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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
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В Португалии опасаются четвертой волны пандемии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Португалии опасаются четвертой волны пандемии коронавируса COVID-19 из-за штамма "дельта", на который в последние дни приходится 60% новых случаев заражения в стране, сообщает во вторник RTP.

По данным Минздрава страны, в Лиссабоне и его окрестностях штамм "дельта" (также известный как "индийский") стал доминирующим, и власти страны пытаются не допустить его распространение в других частях Португалии. В частности, на минувших выходных в столицу запрещено было приезжать жителям других регионов Португалии, а лиссабонцам - покидать ее. Ограничение действовало два дня.

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"Мы пытаемся задержать его появление в других регионах страны, чтобы люди смогли защитить себя при помощи вакцинации", - сказала глава Минздрава Марта Темиду. Она не исключила, что для того, чтобы сдержать распространение нового штамма, могут потребоваться очередные ограничительные меры.

Мэр Лиссабона Фернанду Медина в свою очередь заявил, что пока улучшения ситуации ожидать не стоит, и не стал отвечать, сохранятся ли ограничения на передвижение в столичную зону в ближайшие выходные.

Лиссабон остается единственным городом страны, где все еще действуют некоторые ограничительные меры.

Также, по данным RTP, на севере страны штамм "дельта" составляет 15% от всех новых регистрируемых случаев заражения.

Почти половина из 10 млн жителей Португалии получили как минимум одну дозу вакцины, а более четверти граждан полностью вакцинированы от COVID-19.Всего в стране было зарегистрировано свыше 866 тыс. случаев заражения, более 17 тыс. инфицированных умерли.

Штамм "дельта" появился в Индии, однако многие СМИ избегают указывать его географическое происхождение, предпочитая нейтральные названия.

Хроника коронавируса. Июнь.

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